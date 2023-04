Ruto oo ka codsaday mucaaradka inay fursad siiyaan wadahadallada

Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Axadii ka codsaday mucaaradka inay fursad siiyaan wadahadallada, halka Raila Odinga, mucaaridkiisa ugu weyn uu ku boorriyay taageeryaashiisa inay mar kale isugu soo baxaan dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda.



Kumannaan qof ayaa ka qaybqaatay mudaaharaad saddex maalmood socday dabayaaqadii bishii March, kaas oo ay hareeyeen isku dhacyo u dhexeeyay dibadbaxayaasha iyo booliiska.

Dibadbaxyada ayaa qeyb ka ahaa eedeymo musuq-maasuq ah oo lagu soo oogay doorashadii madaxtinimo ee dhacday bishii Agoosto ee sanadkii hore, taasoo uu Ruto si dirqi ah kaga guuleystay Raila Odinga.

Khamiistii, Odinga, ayaa sheegay in mucaaradku ay dib u billaabi doonaan dibadbaxyada - marka ay dhammaato bisha barakeysan ee Ramadaan.



Isbaheysiga talada haya ee Ruto ayaa sheegay in doorashii sanadkii hore ay u dhacday si caddaalad ah, isla markaana difaacay waxqabadkii dhinaca dhaqaalaha Kenya intii uu xilka hayay, wuxuuna ku baaqay in la joojiyo dibadbaxyada, isaga oo sheegay inay shaki gelinayaan daacadnimada mucaaradka ee ka qaybgalka wadahadallada.



Isbaheysiga Odinga ee Azimio La Umoja iyo Isbaheysiga Ruto ee Kenya Kwanza ayaa isku khilaafsan nuxurka wadahadalka iyo cidda hoggaamineysa. Kenya Kwanza ayaa doonaysa in wadahadallada ay ka qayb-galaan oo keliya xildhibaannada lagana doodo oo keliya soo xulista guddiga doorashada.



Azimio ayaa sheegay in xubnaha kale ay tahay inay ka qeyb qaataan wadahadallada sidoo kale inay dib u eegis ku sameeyaan doorashooyinkii 2022 iyo inay ka wadahadlaan tallaabooyinka wax looga qabanayo qiimaha maciishada.



Wadahadallada ayaa lagu wadaa in ay billowdaan maalinta Talaadada ah, sida uu Sabtidii sheegay hoggaamiyaha aqlibiyadda Senate-ka Aaron Cheruiyot.

Reuters.