Madaxweyne Xasan: Dunidu waxay ku qanacday in dowladda Soomaaliya maareyn karto hubka

Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay tallaabada uu Golaha Ammaanka ee QM uu ku qaaday cunaqabatayntii hubka ee saarnayd Soomaaliya in ka badan 30 sano.



Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dunidu haatan ku qanacday dowladda Soomaaliya inay tahay mid maareyn karta hubka.



Laakiin, Soomaalida qaar ayaa aaminsan in Soomaaliya aysan haatan u baahnayn hub cusub, oo ay marka hore habboon tahay in la qaado hubka ay rayidku haystaan.



Warbixintan waxaa Muqdisho ka so diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.