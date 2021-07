WHO oo ka digtay in la qaado xayiraadaha COVID-19

Hay'dda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa uga digtay dowladaha caalamka in ay fududeeyaan xayiraadihii saarnaa Covid19, iyaga oo sheegay in dalalka gaara go’aanadaas uu u keeni doono cawaaqib xumo ay adkaan doonto in si fudud looga soo kabto.

Xeeldheeraha xaaladaha deg dega ah ee ururka caafimaadka Qaramada Midoobey Mike Ryan oo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu qabtay ayaa sheegay in uu xanuunku soo laba kacleeyaa in aanay fogeyn meelo badan oo adduunka ka mid ah.

Tan ayaa imaaneysa iyada oo dalal Britain ay ka mid tahay dhowaan lawada qaadayo xayiraadihii harsanaa.

Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa magaalada London inooga soo diray Wariyaha VOA-da Qaarada Yurub Abdihafid Awil Ismail.