Madaxweynihii Hore ee Kenya Daniel arap Moi oo Geeriyooday

Daniel arap Moi oo ahaa madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalka Kenya ayaa geeriyooday isagoo ay da’diisu ahayd 95 jir.

Geerida Moi ayaa waxaa ku dhawaaqay Madaxweyne Uhuru Kenyata isagoo ka hadlayay icaadadda dowlada talaadadii.

Moi, oo xukumay dalka Kenya muddo 24 sano ah, ayaa ku jiray isbitaal muddo bil ka badan.

In kasta oo lagu dhaleeceeyo inuu ahaa kaligii taliye, ayaa Moi wuxuu taageero xoog leh ka helay dad badan oo reer Kenya ah, waxaana loo arkayay inuu ahaa mid dadka isu keenay markii uu xukunka qabtay ka dib markuu uu geeriyooday Madaxweynihii ugu horreeyay Kenyna ee Jomo Kenyatta 1978-kii,